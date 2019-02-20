المتحدث العسكري: القضاء على 8 إرهابيين شديدي الخطورة بشمال سيناء (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، استهداف قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء ٧ بؤر إرهابية، وتمكنت من القضاء على ٨ أفراد إرهابيين شديدى الخطورة، وتدمير 2 عربة مفخخة.
جاء ذلك في بيان للقوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
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