شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الغلق الإداري لـ6 منشآت طبية لمخالفتها الاشتراطات القانونية بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، القرار رقم 50 لسنة 2019 بالغلق الإداري لعدد 6 منشآت طبية غير حكومية لمخالفتها للقانون.

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قد قامت بتحرير محاضر إثبات لعدد 6 منشآت صحية بالإسماعيلية لمخالفتها القانون وبناء عليه أصدر المحافظ قرارا بالغلق الإداري لحين تلافي السلبيات.

وقد شمل القرار غلق عيادة طبيبة بيطرية باسم داليا شاكر حبيب، الكائنة بحي السلام رقم 207 شارع طنطا الدور الثاني علوي، وذلك لوجود المخالفات الواردة بمحضر إثبات الحالة المؤرخ في 5/ 10/ 2018 منها وجود باكيتات منتهية الصلاحية ومخالفة للتخصص تم إعدامها بالمعمل.

وغلق المعمل الخاص بالكيميائية حنان نافل سالم إبراهيم، والكائن بالكيلو 17 بجوار الوحدة الصحية، وذلك لوجود المخالفات الواردة بمحضر إثبات الحالة بتاريخ 15/ 11/ 2018 وهى عدم وجود ترخيص للمعمل.

كما شمل الغلق عيادة د. شرف الدين العزايزى، الكائنة بشارع الجيش بجوار مسجد الحداد، وذلك لوجود المخالفات الواردة بمحضر إثبات الحالة المؤرخ في 17/ 11/ 2018 وذلك لعدم وجود ترخيص مكاني ولا يوجد عقد نفايات.

وكذا غلق عيادة د. عبدالمنعم فاضل، الكائنة بشارع رضا أعلى قهوة نيو سيسل، وذلك لوجود المخالفات الواردة بمحضر إثبات الحالة المؤرخ في 5/ 11/ 2018 بسبب عدم وجود ترخيص مكاني.

وغلق عيادة د. عمر عبداللطيف، إخصائي النساء والتوليد، الكائنة بأبوخليفة شارع المعاهدة أمام منطقة الإسعاف، وذلك لوجود المخالفات الواردة بمحضر إثبات الحالة المؤرخ في 14/ 11/ 2018 وهي عدم وجود ترخيص مكاني ولا يوجد عقد نفايات.

وغلق عيادة د. شيرين كامل سليم، إخصائي نساء وتوليد، الكائنة بأبوخليفة تقاطع ش الزيات والمعاهدة بجوار الموقف، وذلك لوجود المخالفات الواردة بمحضر إثبات الحالة المؤرخ في 15/ 11/ 2018، وذلك لعدم وجود ترخيص مكاني.