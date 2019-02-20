شكرا لقرائتكم خبر عن أمين اتحاد الجامعات العربية: التعليم العالي في مصر يشهد انطلاقة حقيقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين اتحاد الجامعات العربية، أن التعليم العالي في مصر يشهد انطلاقة حقيقية خلال الفترة الحالية، تمثلت مظاهر هذه الانطلاقة في إصدار عدد من التشريعات المنظمة لبيئة عمل التعليم العالى والجامعات الجديدة مثل أول جامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة هذا المشروع العملاق الذي يرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسى شخصيا.

وأضاف سلامة، في تصريحات صحفية، أن من بين التشريعات الجديدة التي تعمل على تحسين البيئة التعليمية في مصر التعديل الذي يشهده حاليا قانون تنظيم الجامعات وغير ذلك من الأمور التي تؤكد حتمية الانطلاق إلى المرحلة القادمة من التطوير وهى دخول المنافسة، قائلا: «بالتزامن مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، 2019 عاما للتعليم حرص اتحاد الجامعات العربية على رعاية الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب في دورته الرابعة خلال الفترة من 26- 28 من شهر فبراير الجارى، بمشاركة متميزة من غالبية الجامعات المصرية والدولية داخل وخارج البلاد، إضافة لمراكز التدريب والجهات المانحة».

وتابع «سلامة» أن هذا الملتقى التعليمي سيتضمن رؤى مختلفة وواقعية للتعليم العالى في مصر، وكذلك الاستفادة المتبادلة مع النظم التعليمية الأخرى المشاركة، موضحا أن وزارة الدولة للتعليم العالى في مصر ترعى المؤتمر وسيفتتحه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور العديد من رؤساء الجامعات والمتخصصين والمعنيين بتطوير المنظومة التعليمية.