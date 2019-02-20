شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبحث استعدادات استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مع رئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الأربعاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع برئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، لمتابعة استعدادات استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ٢٠١٩.

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يبحث استعدادات استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مع رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.