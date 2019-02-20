شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تقضى على 8إرهابيين وتستهدف 7بؤر إرهابية بشمال سيناء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء فى استهداف 7 بؤر إرهابية، والقضاء على 8 إرهابيين وتدمير سيارتين مفخختين.

ونشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، فيديو يوضح فيه استهداف قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء لـ 7 بؤر إرهابية، والقضاء على 8 إرهابيين شديدى الخطورة وتدمير عربتين مفخختين.

ويشير الفيديو المنشور على صفحة المتحدث العسكرى، إلى توجيه ضربات مكثفة نحو عدد من البؤر الارهابية، يأتى ذلك تزامنا مع نشاط مكثف لقوات مكافحة الإرهاب والتى تمكنت من القضاء وتدمير 7 بؤر تستخدمها العناصر الإرهابية فى التمركز والتحرك، بالإضافة لنجاح القوات فى تدمير عربيتين مفخختين، وذلك فى عمليات ناجحة للقوات فى شمال سيناء.

وأكد المتحدث العسكرى انه استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وبناءً على معلومات إستخباراتية لرصد وتتبع باقى العناصر الإرهابية التى اشتركت فى العملية الأخيرة، قامت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء باستهدافهم وأسفرت النتائج عن اكتشاف وتدمير 7 أوكار تسخدمها العناصر الإرهابية فى الإختباء ومراقبة القوات وتنفيذ العمليات الإرهابية وبداخلهم كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة خاصة العناصر الإرهابية بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة.

ونجحت القوات فى القضاء على عدد (8) فرد إرهابى شديدى الخطورة، وتدمير عدد (2) عربة مفخخة تم تجهيزها لإستهداف القوات .

هذا وتواصل القوات المسلحة تنفيذ مهامها بكل إصرار وعزيمة لإقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على العناصر الإرهابية.

وكان المتحدث العسكرى قد أعلن منذ يومين استشهاد وإصابة ضابط و 14 درجات اخرى، وذلك بعد استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء، كما تم القضاء على 7 تكفيريين فى حينها.