السيسى يستقبل النواب العموم المشاركين بمؤتمر الشرق الاوسط وشمال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى النواب العموم المشاركين في المؤتمر الأول لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا بشأن مكافحة تهديد تمويل الاٍرهاب وغسيل الأموال. صرح بذلك للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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