الحكومة توافق للتعليم رفع قيمة الشراء لرفع المحتوى الإلكتروني للكتب الدراسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم السماح برفع قيمة الشراء لرفع المحتوى الإلكتروني للكتب الدراسية عبر شبكة الإنترنت، (بتمويل ذاتي من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية على مدار 4 سنوات). ويأتي هذا في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم ما قبل الجامعي ورفع محتوى الكتب الدراسية بما يُساهم في النهوض بمخرجات العملية التعليمية من الطلاب.

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