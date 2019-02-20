ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، نتيجة القيد للنقل من جدول تحت التمرين للذين أمضوا المدة القانونية إلى جدول المشتغلين . وكان مجلس نقابة الصحفيين، اعتمد خلال اجتماعه الأخير أمس برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، نتيجة القيد لجدول تحت التمرين ونتيجة المشتغلين. وكانت لجنة القيد، عقدت جلساتها للمتقدمين للقيد بجدول تحت التمرين 3-4 فبراير، كما عقدت جلساتها للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين للذين أمضوا المدة القانونية بجدول تحت التمرين، يوم 5 فبراير.















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