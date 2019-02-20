شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم الإجهاض فى الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم الإجهاض فى الإسلام. وأجاب الدكتور، أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: (الإجهاض لا يجوز شرعا، والفقهاء فرقوا شرعا ما بين الشهور الأربعة الأولى قبل نفخ الروح فى الجنين، وما بعدها، وفقهاء الشافعية والحنفية، يرون أن حياة الإنسان فى الأربعة أشهر الأولى قبل النفخ أقل من حياته بعد النفخ، ولا يجوز أبدا أن يعتدى على حياة الطفل بعد نفخ الروح ودخوله فى الشهر الخامس، إلا إذا كان هناك خطر على حياة الأم، أما قبل الشهر الخامس فقد أجاز الفقهاء الإجهاض إذا كان فيه خطر على صحة الأم، أو لديها إشكالية فى الإنفاق على هذا الطفل، أو أن زوجها دخله قليل، ولا يجد ما ينفقه على أولاده، وتحتاج الأم للنزول للعمل من أجل مساعدة زوجها وأولادها وتوفير متطلبات الحياة لهم، عندئذ يجوز الإجهاض، ولا يجوز بعده).

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