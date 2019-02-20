شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: لاتخفيف للأحمال أمس و 24800 ميجاوات إجمالى توقعات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر موقعها الرسمى، أنه لم يتم تخفيف الأحمال أمس الثلاثاء ، وأن الحمل الأدنى بلغ 16 ألفا و 670 ميجاوات.

وطبقا للتوقعات اليومية للأحمال، توقعت الوزارة أن يكون الحمل اليوم الأربعاء 24 ألف و800 ميجاوات، مشيرة إلى أنه يمكن الإبلاغ عن أى أعطال وتلقى بلاغات المواطنين عبر خدمة الخط الساخن 121.