شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطانى لطلبة الجامعة البريطانية: "البريكست" فرصة جيدة للمملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، اجتماعا مع السفير البريطانى بالقاهرة السير جيفرى آدامر بحضور الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس، وذلك قبيل الندوة التثقيفية عن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.

وأعرب السير جيفرى آدامز سفير المملكة المتحدة في القاهرة خلال المحاضرة عن تفاؤله بشأن اكتمال إتفاقية الخروج قريبا، مشيرا إلى أن بريطانيا بالتأكيد ستواجه صعوبات في الفترة الانتقالية التي ستعقب الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك حتى تصل إلى إتفاقيات حديثة مع الدول الأوروبية بشكل منفرد ومع باقي دول العالم.

وأكد السير آدامز على أن البريكست تعد فرصة جيدة للمملكة المتحدة للوصول إلى عقد وإبرام اتفاقيات هي في حاجة إليها، لافتا إلى أن بلاده ستقوم بعد عملية الخروج المسماه بـ "البريكست" بإنشاء سياسات جديدة على كافة المستويات ومنها التجارية لتصبح مستقلة سياسات مستقلة وجديدة لتبني من خلالها المزيد من التجارة المكاسب.

وأشار السفير البريطاني إلى عزم المملكة المتحدة على تجنب أي اضطرابات قد تحدث على أثار عملية الخروج "البريكست"، وعن خيار الخروج دون صفقة أوضح آدمز أن حكومة بلاده تقوم حاليا باستعدادات خاصة لتفادى أى عواقب محتملة جراء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.