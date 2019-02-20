بالصور.. وزير الداخلية يطمئن على مصابي حادث الدرب الأحمر الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قام محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة المصابين من رجال الشرطة الذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة من جراء إصابتهم أثناء مشاركتهم بمأمورية ضبط العنصر الإرهابي الذي فجر نفسه بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.
والتقى الوزير خلال الزيارة برجال الشرطة المصابين واطمأن على حالتهم الصحية والرعاية الطبية المقدمة إليهم من الأطباء المعالجين.
وأكد وزير الداخلية أن ما أظهره رجال الشرطة المصابين من شجاعة وإقدام أثناء مشاركتهم في ضبط العنصر الإرهابي تُعد مثالاً يحتذى به في التفاني والإخلاص في أداء الواجب، وتؤكد عقيدة رجال الشرطة ورسالتهم بالتضحية بأنفسهم في سبيل وطنهم وحماية المواطنين، وأن زيارتهم تأتى تقديراً لهذا الدور ومن منطلق حرص الوزارة على رعاية أبنائها.
كما أكد أن الوزارة لن تتوانى في توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم داعيا الله العلي القدير أن يمن عليهم بالصحة والشفاء العاجل وأن يعودوا قريباً لوطنهم وأسرهم معافين سالمين لاستكمال رسالتهم السامية في خدمة الوطن.
وأعرب رجال الشرطة المصابين عن سعادتهم البالغة بزيارة وزير الداخلية التي تركت أثراً طيباً في نفوسهم وعكست حرصه على التواصل مع أبنائه من رجال الشرطة، مؤكدين تصميمهم على استكمال واجبهم الوطني إلى جانب زملائهم في حفظ أمن مصر والقضاء على الإرهاب وحماية المصريين.
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