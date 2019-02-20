ضبط 5 كيلو بانجو بحوزة عاطلين في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :
ضبطت مباحث أسوان، اليوم الأربعاء، عاطلين وبحوزتهما 5 كيلو بانجو، قبل ترويجها في إدفو والطود.
تلقى اللواء نائل رشاد، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو بضبط كلا من "م. ج"، 32 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز إدفو، وبحوزته كمية من البانجو تزن 3 كيلو جرامات، و"أ. ب"، 30 سنة، عاطل، ومقيم بقرية الطود بالأقصر، وبحوزته كمية من البانجو تزن 2 كيلو جرام.
جرى تحرير المحضرين اللازمين، وجار عرض المتهمين على النيابة.
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