تخفيف عقوبة الإعدام للمؤبد لـ 3 متهمين بـقضية "إطلاق النار على قسم أبو المطامير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، في الطعن المقدم من 7 متهمين في القضية رقم 2001 لسنة 2015 جنايات كلي وسط دمنهور المعروفة إعلاميا بـ"إطلاق النار على قسم شرطة أبو المطامير" باستبدال حكم الإعدام بحق 3 متهمين إلى السجن المؤبد.

وأيدت أحكام باقي المتهمين بالسجن من 10 سنوات للمؤبد.

وتضمن الطعن المقدم لمحكمة النقض من المتهمين علي حكم الجنايات بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام و3 متهمين بالسجن 10 سنوات والمتهم الأخير صادر ضده حكم بالمؤبد.

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وسبق أن رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين في القضية باسم "خلية أبو المطامير" على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وقررت تأييد القرار.

ووجهت النيابة العامة لأعضاء الخلية الإرهابية تهم الانضمام لجماعة محظورة، تدمير أبراج كهرباء الضغط العالي، إطلاق النيران على قسم شرطة أبو المطامير إحراز سلاح ناري.

كان رجال الامن الوطني بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تمكنوا من القبض على خلية إرهابية مسلحة، متهمة بإطلاق النيران على قسم شرطة أبو المطامير.