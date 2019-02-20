محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم أحمد محمود بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالهيروين والترمادول بدار السلام. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين عماد الخولي، وحسين نظمي، وأمانة سر خالد عبد المنعم. وأسندت النيابة للمتهم أحمد، نجار مسلح، تهمة حيازة وإحراز مخدر " الهيروين" بقصد الاتجار بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحيازة مخدر الترمادول بقصد الاتجار بدون تصريح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لنجار مسلح تاجر بالهيروين بدار السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.