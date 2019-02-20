الحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه لنحات لاتهامه بالنقب عن آثار في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بحبس نحات بقطاع المشروعات المجلس الأعلى للآثار 6 أشهر وغرامة مليون جنيه، على خلفية اتهامه بحفر في مناطق متجاورة لمناطق أثرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد، وأيمن عبداللطيف، وأحمد صابر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم سمير فتحي نحات بقطاع المشروعات المجلس الأعلى للآثار بأعمال حفر في المناطق المتاحمة لمناطق أثرية بقصد الحصول على آثار بدون ترخيص من الجهات المختصة قانونا حال كونه أحد العاملين بالمجلس الأعلى للآثار.

وكشفت تحريات محمد محمود رائد شرطة بإدارة السياحة وآثار الجيزة انه نما الي علمه من مصادرة السرية معلومة اكدتها تحرياته مفادها قيام المتهم بالحفر في منزله بغية العثور على آثار بطريق التنقيب غير المشروع وعليه استصدر اذن من النيابة العامة ونفاذا له توجه حيث مسكنه فقابلة خارجة وبالدخول لمسكنه أبصر حفرة دائرية يبلغ قطرها مائة وعشرين سينتمتر تقريبا بعمق حوالي 5 أمتار وعثر علي ادوات تستخدم في الحفر فضبطه وبمواجهته اقر له بالحفر غير المشروع للتحصل على آثار.