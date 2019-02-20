بلاغ للنائب العام يتهم "البرادعي" بالتحريض ضد الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 2696 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه د. محمد البرادعي بالتحريض على الدولة المصرية والاستقواء بالخارج وتعمده نشر أخبار كاذبة واتهام مؤسسات الدولة المصرية باتهامات كاذبة وملفقة بغرض الإساءة اليها بالمحافل الدولية.

ونص محمود في بلاغه على أن البرادعي المقيم حاليا في النمسا وينتقل ما بين دول أوروبية عدة اتخذ منهجا معاديا للدولة المصرية ومواطنيها واستغل مؤتمراته الصحفية التي يعقدها في الإساءة للدولة بتوجيه اتهامات كاذبة إليها، ومنها مسئولية وزارة الداخلية عما يسميه بالاختفاء القسري، رغم أن جميع من يدعون ذلك تبين انضمامهم لتنظيمات متطرفة بالخارج.

كما اتهم محمود في بلاغه البرادعي بالاستقواء بالخارج ودعوته المجتمع الدولي للتدخل في الشأن الداخلي المصري، كما اتهمه بذات البلاغ بأنه يلتقي بأجهزة معادية للدولة المصرية دوما، ويتلقى تمويلات مالية بصفة منتظمة، وأن تلك الوقائع تتفق تماما مع فكر جماعة الإخوان الإرهابي، التي تسعى للإضرار بالمصالح العليا للبلاد ونشر الفوضى ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وهو الأمر الذي يعد معه البرادعي مرتكبا لجريمة التشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أهدافها الإرهابية.

وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وضع اسم محمد البرادعي على قوائم ترقب الوصول وإلقاء القبض عليه فور وصوله، وإصدار أمر ضبط وإحضار له، وإدراج اسم المقدم ضده البلاغ محمد البرادعي على قائمة النشرة الحمراء وإخطار الإنتربول الدولي للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.