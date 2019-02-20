ضبط شقيقين بحوزتهما رشاش جرينوف وبندقيتان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة استهدفت بعض العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة دشنا. أسفرت جهود الحملة عن ضبط "حسين. ع. ح"، 58 سنة، مزارع، سبق اتهامه في قضية "قتل"، بحوزته (رشاش جرينوف و3 أشرطة و48 طلقة لذات العيار- بندقية آلية و3 خزن و68 طلقة لذات العيار)، وشقيقه "محمود" 52 سنة، مزارع، بحوزته (بندقية آلية و3 خزن و59 طلقة لذات العيار). يأتي ذلك استمراراً لتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وتوجيه حملات نوعية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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