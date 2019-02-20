برلماني: الانتهاء من شبكة طرق أرض المغرة يونيو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أعلن اللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، عن تلقيه ردًا من المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، على طلب الإحاطة الذي سبق وتقدم حول المشكلات التي يعاني منها المستفيدين من مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة بمطروح.

وقال الجندي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن المهندس عاطر حنورة، أكد إدراج طريق البترول المار بمنطقة المغرة ضمن المرحلة الرابعة للخطة القومية للطرق عام 2019 /2020، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بدخول الطريق ضمن الخطة.

وأضاف الجندي -وفقًا لرد رئيس شركة الريف المصري- أن الشركة وافقت على إنشاء طريق مدق الغاز المار بأرض المغرة، وهو طريق أسفلتي موازٍ لخط الغاز مع تحمل الشركة نفقاته بالكامل، حيث بدأت شركات المقاولات في أعمال التشوين ونقل المعدات، ليتم البدء في التنفيذ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تتولى عملية إنشاءه، والمقرر إنهاءه يونيو المقبل.

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وحول الطرق الداخلية بين المزارع بالمشروع، أكد حنورة، أنه من المقرر الانتهاء منها مايو المقبل، حيث سبق وتعاقدت الشركة، على إنشاءها باستخدام نظم حديثة لطبيعة التربة وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتابع حنورة، في رده، على النائب شكري الجندي، أن المنطقة الخدمية بمنطقة المغرة يجري إنشاءها، والتي تضم نقطة شرطة، ووحدة صحية، منطقة للشركات الراغبة في تقديم خدمات للمزارعين لإنشاء مقرات لها واستراحات للعاملين بها:"سوق تجاري، ومسجد، ومحطة وقود، وفندق صغير، وكافتيريات، ومدرسة، ومنطقة مخصصة لإقامة 600 منزل ريفي، بالإضافة إلى أنه يجري -أيضًا- الانتهاء من إنشاء أعمال التغطية لشبكات المحمول بالمنطقة".

واختتم الجندي، تصريحه، بتوجيه الشكر للمعندس عاطر حنورة، لاهتمامه بالرد على طلب الإحاطة، وتعاونه مع البرلمان، بهدف نجاح مشروع المليون ونصف فدان. ​