محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية للمكتبة المركزية الجديدة بالجامعة لمتابعة سير العمل بالمكتبة والخدمات المقدمة للطلاب والباحثين، ورافقته خلال الجولة الدكتورة سرفيناز حافظ مديرة المكتبة.

وأشاد الخشت خلال جولته بالخدمات المقدمة، وتجول رئيس الجامعة بين القاعات، ودار بينه وبين الطلاب حوار مباشر لاستطلاع رأيهم في الخدمات المقدمة.

يشار إلى أن المكتبة المركزية الجديدة تتيح للطلاب والباحثين خدمة "واي فاي"، كما تتيح عبر قاعدة بياناتها أكثر من 27 ألف كتاب باللغة العربية، شاملة لكل معلومات الكتب، والعناوين، والملخص، والمؤلف، والناشر، والرقم الدولي، فضلًا عن إمكانية تنزيل وقراءة آلاف الكتب الحرة مجانًا بلغات مختلفة، وتضم في معظمها الكتب التراثية.

كما تتيح المكتبة المركزية الجديدة، البحث في قواعد البيانات وزيارة بانوراما التراث ومتحف الجامعة، فضلًا عن الحضور المجاني لأي فعالية أو معرض أو مهرجان يُقام بالمكتبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة القاهرة يتفقد المكتبة المركزية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.