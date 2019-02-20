خلال ساعات.. السياحة تبدأ تسجيل الأسماء على بوابة الحج الموحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مجدي شلبي، رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الوزارة ستبدأ خلال ساعات في عملية تسجيل المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج مع شركات السياحة على بوابة الحج المصرية الموحدة ويستمر التسجيل حتى 17 مارس المقبل.

وأضاف شلبي، في بيان اليوم الأربعاء، أنه جرى التنسيق مع وزارة الداخلية لبدء تسجيل حجاج السياحة على البوابة الموحدة، موضحا أن شركات السياحة حصلت على " الباسورد " الخاص بكل شركة لتسجيل بيانات حجاجها وتقديم أوراقها إلكترونيا على موقع وزارة السياحة وبدأت الشركات في التنفيذ تمهيدا لتسجيل الحجاج على البوابة الموحدة.

ونوه إلى أنه تم الربط الإلكتروني بين الوزارة وغرفة الشركات لإتمام إجراءات تقديم الأوراق والإستعلام من الشركات إلكترونيا لأول مرة دون الحاجة للحضور إلى الوزارة أو الغرفة، لافتا إلى أن الشركات سوف تقدم تعهدا إلى الوزارة بصحة كافة بيانات الحجاج ومسئوليتها عن تلك البيانات للرجوع قانونيا على من يدخل بيانات يثبت عدم صحتها.

يأتي ذلك في إطار جهود ميكنة العمل بقطاع السياحة بأثره في إطار توجيهات وزيرة السياحة الدكتور رانيا المشاط وخطة إعادة الهيكلة بالقطاع.

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وأضاف شلبي، أن أهم الشروط الواجب توافرها ألا يقل السن بالنسبة للرجال عن 25 عاما إلا إذا كان مرافقا لأحد والديه فلا يقل عن 18 عاما وبالنسبة للسيدة الأقل من 45 عاما يشترط وجود محرم مرافقا لها ويتم التسجيل معا باستمارة واحدة.

من جانبه، قال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن الوزارة والغرفة أنهت استعداداتها لتسجيل الحجاج تمهيدا لإجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين.

ونبه إبراهيم، الراغبين في أداء الحج مع شركات السياحة، بأنه لا يتم السماح للمواطن للتقدم إلا لجهة واحدة للحج سواء السياحة او الداخلية او القرعة ولن يتم قبول أي مواطن في أي من تلك الجهات إذا تقدم في جهة أخرى، مشددا على ضرورة تحديد المواطنين جهة واحدة للتقدم إليها.

ونوه إلى أن الضوابط المنظمة للحج السياحي تشترط أن يتضمن العقد المبرم بين شركة والحاج إقرار من الحاج بعدم سفره خلال السنوات الخمس الماضية وفى حالة اكتشاف غير ذلك يعتبر اعتذار منه عن السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار.