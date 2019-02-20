5% زيادة في الأسعار.. "التضامن" تكشف تفاصيل حج الجمعيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ستعلن الأسبوع المقبل "أسعار حج الجمعيات الأهلية" للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1440 هجريا و2019 ميلاديا، موضحا أن الزيادة ستتراوح ما بين 5% إلى أقل من 10% هذا العام حسب كل مستوى.

وأوضح عبدالموجود، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم، أن أسعار البرامج الجديدة تحدد وفقا لأسعار تذاكر الطيران المرتبطة بها على أن تعلن قيمة البرنامج بالكامل شاملا التذكرة والخدمات والإقامة والانتقالات والوجبات "إفطار وغداء"، في كل الفنادق المتعاقد معها مع وزارة التضامن.

ونوه إلى أن الأسعار الجديدة، تزيد عن العام الماضي نتيجة ارتفاع تذاكر الطيران وارتفاع الأسعار في مصر والخدمات في الأراضي السعودية المعروفة بـ"شيك الإركاب"، ونحن في انتظار خطاب رسمي من الجانب السعودي خلال يومين بقيمة الزيادة الجديدة قبل صدور التأشيرة، لافتا إلى أن أسعار البرامج موحدة لكل المجموعات حسب المستوى المتقدم إليه المواطن، مضيفًا، أن تأشيرات الجمعيات تبلغ 12 ألف تأشيرة.

وعن مستويات الحج، قال عبدالموجود، إن هناك 4 مستويات لحج الجمعيات: أولها: المستوى الأول لفنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، ويمثل 10% من عدد التأشيرات، والمستوى الثاني فنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 750 مترا بمكة المكرمة و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر بالمدينة، ويمثل 40% من عدد التأشيرات، أما المستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرم المكي، و4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 300 متر من الحرم النبوي، ويمثل 40% من عدد التأشيرات أيضا، والمستوى الرابع فنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد بنحو 1200 متر عن الحرم المكي، و3 نجوم بالمنطقة المركزية للحرم النبوي بحد أقصى 300 متر بالمدينة، ويمثل 10%.

وأكد أن الوزارة اختارت أفضل الأماكن لكافة برامج الحج وفقاً للاشتراطات الموضوعة لكل مستوى وأن مجلس أمناء المؤسسة وافق على تنفيذ عدد 4 مستويات متنوعة للحج على غرار العام الماضي، ناصحا المواطنين الراغبين في التقدم، بمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج المختار لأنه لن يسمح لأحد بتغيير المستوى بعد إعلان القرعة، ومن يعتذر عن الذهاب يصعد غيره فورا.

وأوضح عبدالموجود، أن الضوابط والشروط الخاصة للمتقدمين، تتمثل في التسجيل في جهة واحدة وأن يخضع المتقدم للكشف الطبي، وأن يكون عضوا في إحدى الجمعيات الأهلية ومسددا للاشتراك السنوي للجمعية، وألا يقل سن المتقدم عن 25 عاما للرجال، و45 عاما للسيدات إلا بوجود محرم شرعي، وقادر على خدمة نفسه لأداء المناسك، لافتا إلى أنه في حالة الاحتياج لمرافق تسمح وزارة التضامن بأحقية المواطن أن يتقدم في الاستمارة بعدد 3 طلبات "أسماء أشخاص" لافتا إلى السماح بأن يكون الحد الأقصى لعمر المتقدم 75 عاما شريطة أن يكون بصحبة مرافق.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم الجديد وحتى7 مارس المقبل، مع ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجلا في إحدى الجمعيات الأهلية ومسددا للاشتراك السنوي للجمعية، وأن يكون قد مر على قيد الجمعية عامين ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها، وأن تكون أعمالها مرضية لدى الجميع خلال عامين أيضا.

يذكر أن أسعار برامج الحج للجمعيات الأهلية للعام الماضي جاءت كالتالي:

ـ المستوى الأول، خمس نجوم بساحة الحرم 84.800 جنيه بزيادة 10% عن عام 2017 + تذكرة الطيران بقيمة 12 ألف جنيه ليكون الإجمالي 96.800 جنيه.

ـ المستوى الثاني، 4 نجوم بالمنطقة المركزية 70.600 جنيه بزيادة 8% عن عام 2017 + تذكرة الطيران بقيمة 12 ألف جنيه ليكون الإجمالي 82.600 جنيه.

- المستوى الثالث "الاقتصادي" 3 نجوم بالمنطقة المركزية 800 متر من الحرم 60.400 جنيه بزيادة 5% عن العام الماضي + تذكرة الطيران بقيمة 12 ألف جنيه ليكون الإجمالي 72.500 جنيه.

ـ المستوى الرابع "الاقتصادي" فنادق مصنفة تبعد عن الحرم بحوالي 1300 متر بالمنطقة المركزية 51.500 جنيه بزيادة 5% + تذكرة الطيران بقيمة 12 ألف جنيه ليكون الإجمالي 63.600 جنيه.