القوات المسلحة تستهدف 7 بؤر وتقتل 8 إرهابيين في شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، للقوات المسلحة، إن قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء، استهدفت ٧ بؤر إرهابية، وتمكن من القضاء على ٨ إرهابيين ودمرت عربتين مفخختين. وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.

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