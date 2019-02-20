ننشر نص مشروع قانون "تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حصل الخليج 365 على مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.

ونص مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.

ونص المشروع على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي.

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