أخبار مصر | الإفتاء: التفجيرات والأعمال الانتحارية حرامٌ شرعًا وغدرٌ وخيانةٌ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء: التفجيرات والأعمال الانتحارية حرامٌ شرعًا وغدرٌ وخيانةٌ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن التفجيرات والأعمال الانتحارية التى يُقصَد بها الآمنون من المسلمين أو غير المسلمين فى بلادهم أو فى بلاد المسلمين حرامٌ شرعًا وغدرٌ وخيانةٌ، ولا علاقة لها بالإسلام ولا بالجهاد في سبيل الله.

وقالت الدار في فتوى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": هذه التفجيرات إنما هي من الإرجاف الوارد في قوله تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا • مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا • سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: 60-62]، و"الإرجاف" كلمةٌ لها مفهومها السيئ الذي يعني إثارة الفتن والاضطرابات والقلاقل باستحلال الدماء والأموال.