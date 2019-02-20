أخبار مصر | "أطفال بلا مأوى" ينقذ سيدة "السيد البدوي" وينقلها لدار رعاية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أطفال بلا مأوى" ينقذ سيدة "السيد البدوي" وينقلها لدار رعاية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام فريق "أطفال بلا مأوي" بمحافظة الغربية بإنقاذ سيدة تبلغ من العمر 30 عاما، طردها زوجها من المنزل، حيث قام فريق الشارع بالتحرك فورا للسيدة "أ.أ" وطفيلها الكائنة بمركز السنطة بمحافظة الغربية وتم العثور عليها بمنطقة السيد البدوي، في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوسع في محافظات جديدة.

وخلال دراسة الحالة التي قام بها فريق أطفال بلا مأوي اتضح أن السيدة تركت منزل الزوج بعد تعديه بالضرب عليها وإحداث تشوهات في أماكن متفرقة من جسدها وبالتنسيق مع مديرية التضامن بالغربية والدقهلية تم نقلها ومعها طفلين الأول، يبلغ من العمر سنة ونصف تقريباً والثاني طفل رضيع لايتعدي الخمس أشهر لدار الأمل لرعاية المسنين بالمنصورة.

وكانت أطلقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة "وظيفة تك" تحت شعار (تعلم الآن وادفع غدا).

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وتعد مبادرة "وظيفة تك" هي نتاج تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الاتصالات؛ تهدف إلى زيادة أعداد الكوادر المؤهلة للانضمام لسوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وطبقا للمبادرة فإن المتدرب يحصل في نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد، بعد نجاحه في إتمام البرنامج التدريبي الذي تصل مدته إلى ٣ أشهر يقدم فيها بنك ناصر قروض ميسرة بدون فائدة أو مصاريف إدارية وتتحمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الالتزامات البنكية والمصرفية للقرض، على أن يسدد المتدربون قيمة القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات خلال مدة تصل إلى 3 سنوات ولن يتم دفع أي قسط إلا بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله .

وقالت غادة والي إن هذه المبادرة صاحبة الفضل فيها هي وزارة الاتصالات وهي مبادرة مهمة تسد الفجوة الشاب الذي يحتاج للعمل وصاحب العمل نفسه، مشيرة إلى أن مصر عدد سكانها يتخطى الـ١٠٠ مليون النسبة الأكبر منها من الشباب يحتاج إلى فرصة وتدريب وتأهيل.

وأضافت والي في كلمتها أن تمويل المبادرة يصل الي ١٠٠ مليون جنيه قابلة للزيادة وهي فرصة لشركات التدريب المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقالت والي إن مبادرة وظيفة تك اختارت ١٦٧ شابا من المتقدمين ٩١ منهم من القاهرة و١٤ من الإسكندرية و١٥ من محافظات الصعيد موزعين على ٢٠ محافظة هي معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن المبادرة تجربة مهمة ونجاحها مرهون بالإيمان بها ودعم الجميع لهاو وهي فرصة لبنك ناصر للدخول في مجال تكافلي جديد.