مصر | تفاصيل إحالة المتهم بقتل عجوز لسرقتها بالسلام للجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل إحالة المتهم بقتل عجوز لسرقتها بالسلام للجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة السلام بإحالة "إيهاب. م" للمحاكمة أمام الجنايات، لاتهامه بقتل سيدة عجوز لسرقتها بدائرة قسم السلام أول في القضية المقيدة رقم "7246" لسنة 2018.

وكشف قرار الإحالة أن المتهم هو " إيهاب معوض " 28 سنة عامل بمصنع بلاستك ، غافل سيدة تدعى "سامية. م "، 69سنة، مقيمة معه في بذات الشارع ، مستغلا كبر سنها وضعف نظرها ، وانتحل صفة موظف بالمعاشات ، وأوهما بحضوره لمساعدتها ماديًا وأحضر معه بعض من الاحتياجات المنزلية مثل السكر والأرز.

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كما ذكر قرار الإحالة بأنه فور دخوله لمحل الواقعة قام بمغافلتها ، وتدرج لغرفة النوم ، وبدأ في العبث والبحث في أغراضها ، وفور كشفها هويته حاولت الاستنجاد بالجيران لكنه قام بخنقها وضربها بآله حادة حتى سقطت جثة هامدة ، وقام بنزع قرطاجها الذهبي من أذنيها ، واستولى على هاتفها المحمول .

وأضاف القرار بأن المتهم استكمل بحث في أغراض المجني عليها، حتى تمكن من سرقة 18.565 ألف جنيه، وتوجها بعدها لمنطقة حلوان محاولا الهروب ، وتم ضبطه وبحوزته المبلغ المسروق وأرشد عن مكان بيع القرطاج الذهبي والهاتف المحمول "

وكشف شهود الإثبات أمام نيابة السلام بأن المتهم " إيهاب معوض " ، من سكان منطقة ، وكان يداهم منزل المجني عليها قبل ارتكاب الواقعة بثلاث شهور وتردد عليها أكثر من مرة منتحلا صفة أشخاص مختلفة ، وبعلم أبناء المجني عليها وحضورهم لمعرفة سبب مداهمته لوالدتهم والشجار معه ، اختفى فترة ، وحضر مجددا لمداهمتها والوقوف على ئمة الشارع لمعرفة من المتواجد معها ، وبمجرد اكتشافنا مقتلها ، لم يصعب علينا فك لغز مقتلها .