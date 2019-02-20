مصر | دفن جثتي زوجين عثر عليهما داخل شقتهما بمنطقة التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفن جثتي زوجين عثر عليهما داخل شقتهما بمنطقة التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت النيابة العامة بدفن جثة زوجين عثر عليها داخل "حمام" شقتهما بمنطقة التعاون، بعد ورود تقرير مفتش الصحة حول سبب وفاتهما.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة زوجين داخل شقتهما بمنطقة التعاون، دائرة قسم شرطة الطالبية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من الرائد مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة زوجين داخل شقتهما بمنطقة التعاون، دائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، وتوصلت تحريات المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن الزوج في العقد الثالث من عمره، وزوجته في العقد الثالث من عمرها، ووفاتهما أثناء الإستحمام، إثر تعرضهما للاختناق نتيجة استنشاق بخار الماء.

وكشف تقرير مفتش الصحة إلى عدم وجود أيه إصابات ظاهرية بجسدهما، وأن وفاتهما طبيعية وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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انتحلوا صفة رجال شرطة".. النيابة تصدر قرارها بشأن المتهمين بسرقة أجنبية بكرداسة



أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بسرقة سيدة اجنبية الجنسية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت ضبط وإحضار باقي المتهمين وتحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل سرقة سيدة أجنبية الجنسية على يد 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة بمركز كرداسة.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة من المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بتلقيه بلاغا من "رانيا ص.ا" تعمل فى مجال سمسرة العقارات مصرية وتحمل جنسية دولة أجنبية، بتوجهها صحبة عامل طرفها يدعى "هانى.م.ع"، 39 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، لشراء فيلا بزمام كفرحكيم بدائرة المركز وبحوزتها مبلغ 2 مليون جنيه و650 ألف دولار أمريكي، وقبل وصولها للمكان إستوقفها 4 مجهولون يستقلون مركبة "توك توك" وإدعوا أنهم من رجال الشرطة وإستولوا على المبالغ المالية وفروا هاربين.

بالبحث والتحرى توصلت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام إلى أن مرتكب الواقعة العامل المذكور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبطه، وبحوزته مبلغ 685 ألف جنيه من متحصلات السرقة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع "محمد أ. ع" 38 سنة، تاجر ومُقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، حيث أحضر الأخير باقى الجناة، أمكن ضبطه وبحوزته طبنجة و12 طلقة خرطوش، وأقر بما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين والمبلغ المالي.

