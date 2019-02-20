مصر | بلاغ يتهم البرداعي بالاستقواء بالخارج والتحريض على الدولة ونشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم البرداعي بالاستقواء بالخارج والتحريض على الدولة ونشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم منذ قليل طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 2696 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، اتهم فيه محمد البرداعي بالتحريض على الدولة المصرية والاستقواء بالخارج وتعمده نشر اخبار كاذبة واتهام مؤسسات الدولة المصرية بإتهامات كاذبة وملفقة بغرض الإساءة اليها بالمحافل الدولية.

ونص محمود في بلاغه أن البرداعي المقيم حاليا فى النمسا وينتقل ما بين دول اوروبية عدة أتخذ منهجآ معاديا للدولة المصرية ومواطنيها واستغل مؤتمراته الصحفية التى يعقدها فى الإساءة للدولة بتوجيه إتهامات كاذبة اليها ، ومنها مسئولية وزارة الداخلية عن ما يسميه بالاختفاء القسرى رغم ان جميع من يدعوا ذلك تبين انضمامهم لتنظيمات متطرفة بالخارج .

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كما اتهم محمود فى بلاغه البرداعى بالاستقواء بالخارج ودعوته المجتمع الدولى للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى ، كما اتهمه بذات البلاغ بانه يلتقى باجهزة معادية للدولة المصرية دوما ويتلقى تمويلات مالية بصفة منتظمة وان تلك الوقائع تتفق تماما مع فكر جماعة الاخوان الارهابي التى تسعى للاضرار بالمصالح العليا للبلاد ونشر الفوضى ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها ، وهو الامر الذي يعد معه البرداعى مرتكبا لجريمة التشارك مع جماعة الاخوان الارهابية لتحقيق اهدافها الارهابية .

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، وضع اسم المقدم ضده البلاغ محمد البرداعى على قوائم ترقب الوصول والقاء القبض عليه فور وصوله ، اصدار امر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ محمد البرداعى ، ادراج اسم المقدم ضده البلاغ محمد البرداعى على قائمة النشرة الحمراء واخطار الانتربول الدولى للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .

وارفق محمود مع البلاغ المستندات التى تؤكد ارتكاب البرداعى للجرائم المنوه عنها بالبلاغ .