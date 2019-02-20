مصر | الحماية المدنية تواصل عمليات التبريد بعد تفحم مبنى ملحق بمصنع إكريليك بأبو رواش (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحماية المدنية تواصل عمليات التبريد بعد تفحم مبنى ملحق بمصنع إكريليك بأبو رواش (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل رجال الحماية المدنية بالجيزة، عمليات التبريد، لمنع اندلاع النيران مرة أخري، بمبني ملحق لمصنع اكريليك بمنطقة أبو رواش، بعد تفحم المبنى بالكامل.

وكانت دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب بمبنى ملحق بمصنع ألواح إكريليك بمنطقة أبو رواش، دائرة مركز شرطة كرداسة وتم السيطرة على الحريق دون وقوع ايه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اخطارا من إدارة شرطة النجدة، باندلاع النيران بمبني ملحق بمصنع ألواح إكريليك بمنطفة أبو رواش، دائرة مركز شرطة كرداسة.

وعلى الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية وصحبتهم 5 سيارات اطفاء، وتبين أن المبني على مساحة 400 متر، وتم فرض كردون أمني، لمنع إمتداد النيران لباقي المجاورات، ومحاصرة النيران على مساحة 200 متر، وتم السيطرة على الحريق، دون وقوع ايه خسائر بشرية، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

بعد واقعة السطو المسلح.. استنفار أمني بحدائق الأهرام وحملة لتطهير المنطقة



شهدت البوابة الرابعة بمنطقة حدائق الأهرام، خلال الساعات الماضية، تواجد أمني مكثف لقوات أمن الجيزة، ورجال المباحث وضباط فرقة الهرم، بمشاركة مجموعات قتالية وعناصر من الجيش، وجاء ذلك بعد مرور 48 ساعة من واقعة السطو المسلح على محل جواهرجي بشارع الجيش بمنطقة حدائق الأهرام، دائرة قسم شرطة الهرم.

ومن ناحية أخري قاد اللواء حسن الدماطي مدير إدارة شرطة المرافق بالجيزة، حملة مكبرة اليوم الأحد، لرفع الإشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المواطنين والمشاه بمنطقة حدائق الأهرام.

ونجح رجال مباحث الجيزة، في كشف غموض واقعة السطو المسلح على محل جواهرجي بمنطقة هضبة الأهرام، والتوصل إلى مرتكبي الواقعة.

كانت رصدت إحدي كاميرات المراقبة الخاصة بمحل الجواهرجي مكان السطو المسلح لحظة إقتحام أربعة ملثمين يحملون أسلحة نارية المحل وإطلاق أعيرة نارية، صوب المتواجدين بالمحل وسرقته.

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وقال شاهد عيان على الواقعة خلال التحقيقات أن 4 ملثمين اقتحموا محل الجواهرجي، وأطلقوا أعيرة نارية على أحد العاملين بالمحل، ثم سرقوا مشغولات ذهبية من المحل ووضعوها في شوال وفروا هاربين.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بكاميرات المراقبة بمحل الجواهرجي مكان السطو المسلح بمنطقة حدائق الأهرام، والمحال المحيطة بمكان الواقعة.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، في وقت سابق أن تم فرض قوات الشرطة بجميع مداخل ومخارج البوابة الرابعة، لتضييق الخناق على المتهمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات بمنطقة حدائق الأهرام، وسهولة التوصل لهم والقبض عليهم.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أنه جار فحص الشقق المفروشة والمشتبه بهم لسهولة التوصل للجناه، مشيرا أن المصاب حالته الصحية مستقرة.

وقام 4 ملثمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات، بمنطقة حدائق الأهرام، دائرة قسم شرطة الهرم، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية الخاصة بالمحل، وأصابوا صاحب المحل بطلق ناري.

وتلقي اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من الأهالي بقيام مجهولين بالسطو المسلح على محل مصوغات ذهبية بمنطقة حدائق الأهرام دائرة قسم شرطة الهرم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، وبالفحص وسؤال شهود العيان قرروا أن 4 ملثمين يحملون أسلحة نارية، قاموا بالسطو المسلح على محل مجوهرات الطويل بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، بمنطقة حدائق الأهرام، واستولوا على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، وأصابوا صاحب المحل بطلق ناري في البطن، ثم لاذوا بالفرار مستقلين سيارة ملاكي ماركة لانسر.

وتم نقل المصاب للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.