مصر | 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مبنى ملحق بمصنع ألواح إكريليك بأبو رواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مبنى ملحق بمصنع ألواح إكريليك بأبو رواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب بمبنى ملحق بمصنع ألواح إكريليك بمنطقة أبو رواش، دائرة مركز شرطة كرداسة، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أية خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكان تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة، باندلاع النيران بمبني ملحق بمصنع ألواح إكريليك بمنطفة أبو رواش، دائرة مركز شرطة كرداسة.

وعلى الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية وصحبتهم 5 سيارات إطفاء، وتبين أن المبنى على مساحة 400 متر، وتم فرض كردون أمني، لمنع امتداد النيران لباقي المجاورات، ومحاصرة النيران على مساحة 200 متر، وتم السيطرة على الحريق، دون وقوع أية خسائر بشرية، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.