مصر | اندلاع النيران بمبنى ملحق لمصنع ألواح إكريليك بأبو رواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اندلاع النيران بمبنى ملحق لمصنع ألواح إكريليك بأبو رواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شب حريق بمبنى ملحق بمصنع ألواح إكريليك بمنطقة أبو رواش، دائرة مركز شرطة كرداسة، وجار السيطرة على الحريق.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، باندلاع النيران بمبنى ملحق بمصنع ألواح إكريليك بمنطفة أبو رواش، دائرة مركز شرطة كرداسة.

وعلى الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

أمن الجيزة يتوصل لهوية الطالبة المعثور على جثتها بطريق كرداسة



نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف غموض العثور عبر جثة طالبة مجهولة الهوية، بطريق منشأة البكاري، دائرة مركز شرطة كرداسة، وتم التوصل لهويتها، وتبين أنها تدعي سيدة. م، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وتقيم بمنشاة البكاري، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة طالبة مجهولة الهوية، بطريق المريوطية، دائرة مركز شرطة كرداسة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة من الأهالي مفاده بالعثور على جثة طالبة ملقاه بطريق المريوطية، بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام سمير رئيس مباحث المركز، لمكان البلاغ وعثر على جثة طالبة مجهولة الهوية عمرها حوالي 16 سنة، وترتدي زي مدرسي.

Advertisements

وتوصلت تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر إلى عدم وجود ايه إصابات ظاهرية بجسد الطالبة، وتم التحفظ على الجثة، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امت الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

بسبب الخلافات الزوجية.. محاولة انتحار "سيدة البلكونة" في فيصل

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل واقعة "سيدة البلكونة"، وتبين أنها حاولت الإنتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بإحدي العقارات بمنطقة فيصل، بسبب وجود خلافات زوجية، بينها وزوجها.

وأضافت التحقيقات أن "سيدة البلكونة" تدعي سارة. م، 25 سنة، وزوجها يدعي السيد عفيفي، سمسار، ومتزوجين من 6 سنوات، ولديهما 3 أطفال أصغرهم عمره 40 يوما.

وأوضحت التحقيقات أنه نشبت خلافات زوجية بينهما خلال الفترة الأخيرة، عدة مرات دفعتها لمحاولة الإنتحار، وتمكن الأهالي من إنقاذها، قبل سقوطها أرضا.

كان تداول عددا من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك فيديو لحظة وجود سيدة معلقة بأحد الشرف بالطابق الثالث منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، حيث أثار الفيديو حالات من الفزع والجدل حوله، ما أثار حفيظة مشاهديه عدة تساؤلات مختلفة حول الواقعة.