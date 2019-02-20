شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الأمم المتحدة: المؤتمر الإقليمى يقوى الدعم الدولى فى مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت كرستينا البرتين الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المؤتمر الإقليمى يقوى الدعم الدولى فى مواجهة ظاهرة الإرهاب، متوجهة بالشكر لرئيس الوزراء والنائب العام للاهتمام بهذا الحدث المهم.

وأضافت خلال كلمتها بفعاليات المؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه منذ عدة شهور ننسق مع النائب العام للتجهيز لهذا الحدث، لافتة إلى أنه سنوقع مذكرة تفاهم مع النائب العام المصرى كتعاون لمواجهة الجريمة.

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وتابعت، نحن نحاول دعم جهات إنفاذ القانون لمواجهة ظواهر وجرائم وشبكات الجرائم المالية، مشيرا إلى أن المشاركة الدولية فى هذا الحدث يساهم فى توافر معلومات حول الجماعات، مؤكدة أن الجماعات الإرهابية تستخدم كل الفضاء السيبرانية لذلك يجب أن نفهم أهداف الجماعات وقطع كافة سبل التمويل لقطع كافة شبكات التدفقات المالية لهذه التنظيمات.

وأوضحت نحن نتعاون مع خدمات الإدعاء العام والاستخبارات ونأخذ إجراءات حمائية، ومصر شريك لنا لوقف التهديد الإرهابى وتمويله وكافة الجرائم وخاصة مواجهة الإرهابيين العائدين من الدول الأجنبية.

وأشارت إلى أن تقوية دعائم التعاون وزيادة خبراتنا عبر جلسات هذا المؤتمر الإقليمى وهذا هدف يمكن تحقيقه إذا كان لدينا إيمان بمواجهة الجرائم.