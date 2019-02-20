شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار زيادة رأس مال الشركة المصرية للحوم لـ50 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرارا للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الدخلية بزيادة رأس مال الشركة المصرية للحوم والدواجن حيث تم زيادة رأس المال المصرح به من 10 ملايين إلى 50 مليون جنيه. كما تم زيادة رأس مال الشركة المدفوع من 8.5 مليون إلى 18 مليون جنيه.



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