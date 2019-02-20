"الإسكان": إزالة مخالفات المبانى بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم تنفيذ قرارين لإزالة المخالفات البنائية بالقطعة رقم 159 بامتداد غرب الجولف، والقطعة رقم 175 بمنطقة غرب أرابيلا، بالتجمع الثالث، بالتعاون مع شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص.
وأكد المهندس عادل النجار، مواصلة الحملات لإزالة جميع أشكال المخالفات والإشغالات، تنفيذاً للقانون، وحفاظاً على المظهر الجمالى للمدينة، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.
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