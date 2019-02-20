مدينة السادات: تشغيل مدرسة للتعليم الأساسى بالمنطقة السكنية 25 بالإسكان الاجتماعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم تشغيل مدرسة للتعليم الأساسي بالمنطقة السكنية الـ25، بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، خلال الفصل الدراسى الثانى لعام 2018/2019. وأضاف أن القرار جاء فى إطار جهود جهاز المدينة لتوفير الخدمات التعليمية بكل منطقة على حدةٍ، وتلبية لطلبات أولياء الأمور والتيسير على أبنائهم فى مرحلة رياض الأطفال والابتدائى، حيث يتم نقل الطلاب من المدرسة الكائنة بالمنطقة السكنية الـ23، ليكونوا بجوار مساكنهم. Advertisements

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