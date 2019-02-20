شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..فريق اطفال بلامأوى بالغربية ينقذ سيدة وطفليها وينقلها لدار رعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق أطفال بلامأوى بمحافظة الغربية فى إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 30 عاما طردها زوجها من المنزل. وتحرك فريق الشارع ا للسيدة أ.أ بمركز السنطة بمحافظة الغربية وتم العثور عليها بمنطقة السيد البدوى، فى إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعى للتوسع فى محافظات جديدة. وخلال دراسة الحالة التى قام بها فريق أطفال بلامأوى اتضح أن السيدة تركت منزل الزوج بعد تعديه بالضرب عليها وإحداث تشوهات فى أماكن متفرقة من جسدها وبالتنسيق مع مديرية التضامن بالغربية والدقهلية تم نقلها ومعها طفلين الأول يبلغ من العمر سنة ونصف تقريباً والثانى طفل رضيع لايتعدى الخمسة أشهر لدار الأمل لرعاية المسنين بالمنصورة. Advertisements



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور ..فريق اطفال بلامأوى بالغربية ينقذ سيدة وطفليها وينقلها لدار رعاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.