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ورشة عمل بشركة مياه سوهاج لتدريب العاملين على إجراءات السلامة والصحة المهنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأنه تم تنظيم ورشة عمل، لتدريب العاملين بالشركة على كيفية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتعرف على مفهوم إدارة الأزمة، وكيفية التصدى للأزمات، وذلك تحت إشراف الدكتور رأفت الخطيب، الأستاذ بجامعة سوهاج.

 

وقال اللواء مهندس محمد بدرى محمد: تهدف ورشة العمل لتدريب العاملين بالشركة على كيفية التصدى للأزمات التى قد يتعرض لها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، مثل كسر خطوط المياه والصرف الصحى، وجودة مياه الشرب، وانخفاض منسوب المياه بنهر النيل، والسيول، والحرائق، وغيرها من الأزمات، موضحاً أنه يتم تعريف المشاركين فى ورشة العمل بمفهوم الأزمة ومراحلها، وكيفية إدارتها، وكيفية وضع سيناريوهات للأزمات المتوقعة.​

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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