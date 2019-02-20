شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى: التجارة والهجرة والأمن أبرز مناقشات قمة "شرم الشيخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سفير وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، إيفان سوركوش، فى إطار تعليقه على انعقاد القمة العربية-الأوروبية فى شرم الشيخ يومى 24-25 فبراير الجارى، إن الاجتماعات ستكون على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات ومن المتوقع أن يحضرها ممثلو الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك رؤساء المجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية.

وأوضح السفير فى تصريح لـ"الخليج 365" أن القمة ستترأسها مصر، الدولة المضيفة، ورئيس المجلس الأوروبى.

واعتبر سوركوش أن تعزيز التواصل والتعاون بين أعضاء الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية من شأنه أن يساهم فى زيادة الاستقرار والازدهار فى المنطقتين الأوروبية والعربية، موضحا أن العمل معا سيدعم كذلك النظام العالمى متعدد الأطراف.

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وأشار السفير إلى أن القمة ستكون الأولى التى تعقد بين الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية وستوفر فرصة للقادة لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا والتحديات المشتركة لاسيما فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، والهجرة والأمن، فضلا عن الوضع فى المنطقة.

وأضاف السفير أن المناقشات من المتوقع أن تركز على ثلاثة موضوعات رئيسية، أولها؛ التعاون الأوروبى العربى فى مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والتنمية الاجتماعية والتكنولوجية ، إلخ.

أما الموضوع الثانى، يوضح السفير، فيتعلق بالتحديات العالمية، مثل التعددية ، والنظام القائم على القانون ، وتغير المناخ، وأجندة 2030 للتنمية ، والهجرة ، ومكافحة الإرهاب ، والتطرف ، وما إلى ذلك. وأخيرا، تركز القمة على القضايا الإقليمية مثل سوريا واليمن وليبيا.