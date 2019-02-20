صور.. زحام مرورى بشارع البطل ومطلع كوبرى أكتوبر بسبب أتوبيس معطل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين ومطلع كوبرى أكتوبر زحام مرورى، أمام السيارات المتجه إلى منطقة وسط البلد وميدان التحرير، بسبب تعطل أتوبيس أعلى الكوبرى. وعلى الفور انتقل رجال المرور وبصحبتهم ونش مرور لسحب الأتوبيس، وتسيير حركة السيارات. Advertisements











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