شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة تمويل الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن" تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال" والذى يمتد ليومين.

ويشارك في فعاليات الملتقى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

ويشارك بالمؤتمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام المصرى ورئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، والسفير"Ivan surkos" رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسفير جير هارد جاروش رئيس الرابطة الدولية للمدعين العامين، و كرستينا البرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يشارك بالملتقى المستشار سعود النعجب النائب العام للمملكة العربية السعودية، والمستشار أحمد الشامسي النائب العام للامارات العربية المتحدة، و حاتم على مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجى، وأحمد سيف الدولة ممثل المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن بالأمم المتحدة.

وتشهد الجلسة الأولي مناقشة الإطار القانوني الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وأفضل الممارسات والتحديات فى ضبط وتحقيق جريمتي تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ومن المقرر أن يتحدث في هذه الجلسة المستشار خالد ضياء محامي عام أول نيابة أمن الدولة العليا، والقاضى بن عيسى بن كثير النائب العام لدى مجلس القضاء بالجزائر، المستشار أسامة العوفي رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة بمملكة البحرين، المستشار الدكتور ماجد ماجد الدسيمانى مشرف قضايا المخدرات في النيابة العامة بالسعودية.