5 سيارات إطفاء تخمد حريقا بمبنى ملحق بمصنع في أبورواش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق بجزء ملحق بمصنع في منطقة أبو رواش.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت الصناعية بأبو رواش.

دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ5 سيارات إطفاء بقيادة المقدم شريف شبانة، وتكن رجال الإطفاء من محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق قبل امتداده إلى المصنع، ودون أي خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة الوقوف على ملابسات الحريق.