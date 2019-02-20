أخبار مصر | برعاية "السيسي".. انطلاق معرض "فيرنكس آند ذا هوم" للأثاث غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برعاية "السيسي".. انطلاق معرض "فيرنكس آند ذا هوم" للأثاث غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام غدا الخميس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدورة السادسة عشرة لمعرض "فيرنكس آند ذا هوم" للأثاث والديكور والمفروشات، الذي يستمر حتى 24 من فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يشارك في المعرض، الأكبر من نوعه للأثاث والديكور والمفروشات، 150 شركة و200 مشتر من 40 دولة، وينعقد في مركز مصر للمعارض الدولية، بمحور المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

وستكون مواعيد المعرض من الحادية عشرة صباحا حتى العاشرة مساء، يوميا، والدخول بالتذاكر المتوفرة عند بوابات الدخول طوال أيام المعرض ما عدا يوم 21 فبراير، المخصص للدعوات الخاصة فقط.