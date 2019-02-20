مصر | حبس ٨ متهمين وضبط وإحضار ٥ آخرين بتهمة سرقة ٢ طن حديد بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس ٨ متهمين وضبط وإحضار ٥ آخرين بتهمة سرقة ٢ طن حديد بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس ٨ متهمين، 4 أيام وضبط وإحضار 5 آخرين لاتهامهم بسرقة 2 طن حديد تسليح من قطعة أرض بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وكان قسم شرطة التجمع الأول تلقى بلاغا من مواطن قرر بقيام مجهولين بسرقة 2 طن حديد تسليح من قطعة أرض ملكه كائنة بدائرة القسم باستخدام سيارتين نصف نقل.

على الفور وجه اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث الذين تمكنوا من تحديد مرتكبى الحادث وهم 13 شخصًا تم ضبط ٨ منهم وجار البحث عن الآخرين، بعد أن تمكن رجال الأمن من تحديد الأماكن التي يترددون عليها ومن المقرر سقوطهم خلال الساعات المقبلة.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات لدى مالك مخزن "له معلومات جنائية"، حيث تم ضبط مالك المخزن وأقر بما جاء بأقوال المذكورين، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حبس موظفين للتنقيب عن الذهب بالجمالية

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس موظفين بإحدى شركات الحفر والتنقيب عن المعادن لقيامهما بالاستيلاء على كمية من معدن الذهب، تمهيدًا لصهرها، والتصرف فيها بالبيع بمنطقة الجمالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأمرت نيابة الجمالية قبل وقت سابق بحبس المتهمين، وكلفت رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واستدعاء مسئولي الشركة لسؤالهم، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل للكشف عنها.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية مفادها قيام شخصين بعرض كمية من الذهب الخام للبيع على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم.

وبالانتقال لمحل الواقعة أمكن ضبطهما، وتبين أنهما كل من "شريف.ع.ع" 27 سنة مدير وشريك بإحدى شركات التنقيب والحفر، كائنة بمحافظة أسوان، و"صابر.أ.م" 42 سنة موظف بإحدى شركات التنقيب والحفر، ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتهما "كمية من الذهب الخام وزنت نحو 50 جراما".

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، أقرا بتعاقد الشركتين محل عملهما مع أخرى لاستخراج المعادن بمنطقة العلائي بمحافظة أسوان، واعترفا بتحصلهما على المضبوطات من ضمن ما يتم استخراجه من معادن نفيسة دون علم المسئولين بالشركة المُتعاقد معها، وأنهما حضرا لمكان الضبط لصهر المضبوطات وتحويلها إلى سبيكة، وتحديد العيار الخاص بها، بقصد التصرف فيها بالبيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.