مصر | بعد سرقة 126 ألف جنيه.. مفاجآت في اعترافات "عصابة التجمع" أمام النيابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد سرقة 126 ألف جنيه.. مفاجآت في اعترافات "عصابة التجمع" أمام النيابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال تشكيل عصابى سرق 126 ألف جنيه من سيارة مهندس بمنطقة التجمع.

واعترف المتهمون لجهات التحقيق، بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المبلغ المالى من المجنى عليه، وذلك عن طريق التتبع وأسلوب كسر زجاج السيارة، وأضاف المتهمون بتخلصهم من باقى المتعلقات المستولى عليها بإلقائها أعلى الطريق الدائرى، واعترفوا بأن السيارة المضبوطة معهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس موظفين للتنقيب عن الذهب بالجمالية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس موظفين بإحدى شركات الحفر والتنقيب عن المعادن لقيامهما بالاستيلاء على كمية من معدن الذهب، تمهيدًا لصهرها، والتصرف فيها بالبيع بمنطقة الجمالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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وأمرت نيابة الجمالية قبل وقت سابق بحبس المتهمين، وكلفت رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واستدعاء مسئولي الشركة لسؤالهم، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل للكشف عنها.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية مفادها قيام شخصين بعرض كمية من الذهب الخام للبيع على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم.

وبالانتقال لمحل الواقعة أمكن ضبطهما، وتبين أنهما كل من "شريف.ع.ع" 27 سنة مدير وشريك بإحدى شركات التنقيب والحفر، كائنة بمحافظة أسوان، و"صابر.أ.م" 42 سنة موظف بإحدى شركات التنقيب والحفر، ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتهما "كمية من الذهب الخام وزنت نحو 50 جراما".

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، أقرا بتعاقد الشركتين محل عملهما مع أخرى لاستخراج المعادن بمنطقة العلائي بمحافظة أسوان، واعترفا بتحصلهما على المضبوطات من ضمن ما يتم استخراجه من معادن نفيسة دون علم المسئولين بالشركة المُتعاقد معها، وأنهما حضرا لمكان الضبط لصهر المضبوطات وتحويلها إلى سبيكة، وتحديد العيار الخاص بها، بقصد التصرف فيها بالبيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.