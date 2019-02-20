تعرف على أحدث طرق الصحة النفسية لعلاج إدمان النيكوتين بـ 20 جنية ×7 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان عيادات تخصصية لمكافحة التدخين بإعتباره يمثل خطرا كبيرا على الصحة العامة للإنسان . " الخليج 365 " يستعرض تحليل معلوماتى حول آليات تشغيل العيادات التخصصية لمكافحة التدخين والمساعدة فى الإقلاع عنة تماما .

1- توفير عيادات تخصصية لمساعدة المدخنين فى الإقلاع عنة للكبار والصغار 1- توفير عيادات تخصصية لمساعدة المدخنين فى الإقلاع عنة للكبار والصغار 2- تعمل العيادات يوم الأحد اسبوعيا وخدمة الكشف والعلاج ب 20 جنية

3- العيادات تعمل من 10 صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا الاحد من كل اسبوع . 3- العيادات تعمل من 10 صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا الاحد من كل اسبوع . 4- تدريب فرق طبية على التعامل مع الراغب فى الاقلاع عن التدخين وتقديم التوعية الكاملة له ولاسرتة . Advertisements 5- العيادات تستهدف علاج الأمراض النفسية المصاحبة للتدخين، مع توفير كافة الأدوية المتعلقة بأى نوع من أنواع المخدرات . 5- العيادات تستهدف علاج الأمراض النفسية المصاحبة للتدخين، مع توفير كافة الأدوية المتعلقة بأى نوع من أنواع المخدرات . 6- سيتم توفير ادوية متقدمة جدا للمساهمة فى الاقلاع التدريجى عن التدخين مثل اللبان واللاصقة النيكوتنية

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