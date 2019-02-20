شبورة صباحًا وبرودة شديدة ليلًا.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلاً.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، وأن تكون كثيفة على بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية ، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر .

الصغرى- العظمى

القاهرة 11 20

شبين الكوم 10 19

طنطا 10 19

دمنهور 08 18

الإسكندرية 09 17

بلطيم 09 18

مطروح 09 17

السلوم 08 18

سيوة 08 20

بورسعيد 12 18

دمياط 12 18

الزقازيق 11 18

الاسماعيلية 07 20

السويس 08 20

العريش 10 18

رفح 09 17

رأس سدر 12 20

Advertisements

نخل 02 17

نويبع 12 20

طابا 11 18

كاترين 00 12

الطور 12 22

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 12 22

مرسى علم 12 21

الفيوم 07 20

بنى سويف 08 20

المنيا 07 20

أسيوط 06 21

سوهاج 08 21

قنا 08 22

الأقصر 08 22

أسوان 09 23

أبوسمبل 08 23

الوادى الجديد 07 22

شلاتين 12 23

ابو رماد 14 22

راس حدربة 14 22

حلايب 15 22