أخبار مصر | محاكمات اليوم.. استئناف قضية الاتجار في البشر والتراخيص المزورة

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة 6 متهمين في قضية "اتجار في البشر".

كما تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 9 مسئولين بحي عابدين في قضية التراخيص المزورة .

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول في قضية الاتجار بالبشر رقم ١٧٩٢١ / ١٧٨ لسنة ٢٠١٨ جنايات الازبكية أن المتهمين هم حمادة رشاد، جزار، ومصطفى عبد الرحمن، عامل بمسجد، ومحمد أحمد، عامل، ومحمد عبد البديع، نجار، ومحمود خالد، عامل، وسعيد محمد، عاطل.

وأضاف قرار الإحالة أنه في غضون عام ٢٠١٨ بدائرة قسم الأزبكية قام المتهمون جميعا بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية والتي اسسها وادارها المتهم الاول وآخر مجهول متعاملين في اشخاص طبيعيين بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال لبمجني عليهم احمد محمد و محمد صلاح الدين و رضا كرم و علي وحيد وكان ذلك باستغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلي لديهم لزراعتها لاشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والاصول الطبية وهو ما ترتب عليه اصابة المجني عليه احمد محمد وقد ارتبطت تلك الجريمة بجرائم زراعة الاعضاء

كما اضاف قرار الاحالة اشتراك المتهمين الثاني والثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول وآخر مجهول في ارتكاب الجريمة بأن اتفقا معهم علي ارتكابها واحضرا واستقطبا المجني عليه احمد محمد عقب لجؤهما الي اسالبيهما التحايليه المستخدمه في اتمام جرائمهما ودسا للمجني عليه لحظة ضعف مادة مخدرة في مشروبه فقاموا باكراه علي التوقيع عي سندات " ايصالات أمانة ” لاتمام تلك الجراحة فقامواوبتجهيز المجني عليه واجراء التحاليل والاشعات الطبية اللازمة له وعقب ذلك تم اجراء عملية نقل وزراعة الكلي اليمني للمريض مع علمهم جميعا بعدم مشروعية اجراءها عن طريق وسيط و هو المتهم السادس.