شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 20 فبراير 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل النقابة، اجتماعا موسعا مع المرشحين على عضوية مجلس النقابة، خلال انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 9 قيادات بحي عابدين لاتهامهم بالتزوير وإصدار تراخيص مخالفة لعقارين والإضرار بأموال محافظة القاهرة.

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تستقبل المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، رئيس جمهورية جورجيا سالومي زورابيشفيلي، بمقر المستشارية الفيدرالية بالعاصمة برلين لبحث العلاقات الثنائية، والوضع في منطقة جنوب القوقاز، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجورجيا.

تحيي منظمة العمل الدولية اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2019 تحت شعار «العمل لأجل العدالة الاجتماعية طريقنا للسلم والتنمية»، وذلك على اعتبار أن العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم، والذي يتحقق في ظله الازدهار.

تفتتح رئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسي، الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بأسوان، الذي يقام بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، ورعاية المجلس القومي ونقابة السينمائيين، والذي يستمر حتى 26 فبراير الجاري، ويتنافس فيه 32 فيلماً على جوائز مسابقتي الفيلمين الطويل والقصير.