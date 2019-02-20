شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تحصن 2.1 مليون رأس ماشية من الحمى القلاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت اللجان البيطرية المسئولة عن أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع من أعمالها من بيت الى بيت بجميع قرى ونجوع وعزب محافظات الجمهورية لمحاصرة المرض والعترة الجديدة، ونشر ملصقات لتوعية المربين بأهمية التحصين وخطورة المرض وتأثيرها على الثروة الحيوانية تحت عنوان "اجرى وحصن" قبل الفأس ما تقع فى الرأس.

وأعلنت الإدارة المركزية للطب الوقائى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن أن اجمالى تحصينات الماشية وصل لـ2 مليون و150 ألف رأس منذ بدء الحملة 2 من الشهر الجارى وحتى الآن، ومواصلة أعمال الحملة القومية للحمى القلاعية والوادى المتصدع، والعترة الجديدة "سات2 " للحمى القلاعية وهى أحد المعزولات التى تم اكتشافها، لمنتصف مارس المقبل، حفاظا على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان.

وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 "، إنه منذ بدء أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية بلغ إجمالى المحصن للحيوانات مايقرب من2 مليون و150ألف رأس وجارى التحصين، مناشدة جميع المربين بالتعاون مع حملات التحصين للحفاظ على ثروتهم الحيوانية، تقديم حيواناتهم للتحصين والترقيم والتسجيل لمواجهة الأمراض الوبائية، مشيرة الى أنه تم تخصيص خط الساخن برقم 19561 .لاستقبال شكاوى المربين.

ووجهت نائب وزير الزراعة، الشكر لجميع الاطباء البيطريين على الجهد المبذول فى اعمال حملة التحصين ، مؤكدة أنه منذ بدء اعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع تم اتخاذ جميع الإجراءات والتي بدات 2 من الشهر الجارى ،للتصدى للحمى القلاعية والعترة الجديدة "سات 2" ، مؤكدا توفير جميع جرعات لقاح التحصين للحملة ، والتنسيق مع المحافظين وزارة التنمية و المحلية والأجهزة الأمنية بعمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة الى محافظة ، ومنع دخول اى ماشية الى الأسواق الا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات ، حيث تتم الحملة من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطرى وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى وضمان تدقيق بيانات التحصين.

وأكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المربيين الممتنعين عن تقديم حيواناتهم للتحصين والترقيم والتسجيل، وحرمان المربى من أى خدمة بيطرية تقدمها الحكومة، وحظر دخول بيع المواشى الغير مرقمة والمسجلة بالأسواق من خلال لجان بيطرية للرقابة على الأسواق لا ببطاقة التحصين، وعمل محضر للمربى الممتنع فى نطاق الحملة.

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وأكد تقرير،أن هناك تنسيق دورى مع مسئولى الأوقاف والكنائس لتقديم الدعم للقائمين على تنفيذ الحملة، تطبيقا للقانون رقم 13 لسنة 2014 وتحرير محضر شرطة للممتنع عن تقديم الحيوانات لعمليات التحصين، أو محضر إثبات حالة بتوقيع بواسطة عضو الإدارة المحلية أو العمدة أو شيخ البلد، الانتهاء من كل قرية فى نفس اليوم بأكبر عدد من الأطباء، إرسال بيانات التحصين يوميا عبر الموقع الإلكتروني للطب الوقائى وأسبوعيا، ووضع بوستر بحملة التحصين بكل وحدة وإدارة ومديرية بيطرية فى مكان واضح، موضحا به تاريخ تنفيذ الحملة وأسعار اللقاحات ومواعيد اللجان .

وأوضح التقرير ،أنه خلال حملة التحصين يتم التأكد من تسجيل كافة البيانات ببطاقة تسجيل الحيوان وترقيم وتحصين العمل بالحملة من أول ضوء وحتى آخر ضوء، ويتم التنسيق مع مديريات الطب البيطرى والمحافظين وذلك لاشتراك جهات الإدارة المحلية " الشرطة ، العمد- شيوخ البلد – الخفراء- وأيضا المحليات وذلك لتوفير الدعم الأمنى واللوجستى " سيارات إضافية .



تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية



تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية



تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية



تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية



تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية)



تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية



تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية



تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية



تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية